Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dikkat Eksikliğini Ata Sporu Okçuluk ile Yeniyor

Öğrenciler Dikkat Eksikliğini Ata Sporu Okçuluk ile Yeniyor

36 dakika önce

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin dikkat eksikliğini ata sporu olan okçuluk ile yeniyor.

Öğrenciler Dikkat Eksikliğini Ata Sporu Okçuluk ile Yeniyor, System.String[]
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin dikkat eksikliğini ata sporu olan okçuluk ile yeniyor.

Gençlik projeleri destek programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Okçuluk Sporu ile Dikkat Eksikliğini Yeniyoruz" projesiyle Hasan Basri Demir Bağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerinin geçmişe olan bağını güçlendirirken aynı zaman da öğrencilerinin eğitimde büyük bir engel olan dikkat eksikliğini yenmeği hedefliyor.

Proje sorumlusu beden eğitimi öğretmeni Muhammet Kalkan, okçuluk sporu için fiziki güce çok ihtiyaç olmadığını, erkek ve kız öğrencilerimizin bu sporu rahatlıkla yapabileceğini belirterek, okçuluk için iyi bir dikkat ve konsantre olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kalkan, "Yapmış olduğumuz projeyle öğrencilerimizin dikkatini geliştirirken aynı zamanda kültürel değerlerimizi de öğrencilerimize aktarıyoruz" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Erzurum, Anadolu Lisesi, Hasan Basri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu

Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar ABD'li Senatör'ün FETÖ'cü Enes Kanter'le Görüşmesine Türkiye'den Sert Tepki: Utanç Verici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:19:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dikkat Eksikliğini Ata Sporu Okçuluk ile Yeniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]