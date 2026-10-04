Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da silah sanayisi alanında faaliyet gösteren bir şirket, öğrencileri olası silahlı saldırılardan korumak amacıyla kurşun geçirmez çanta geliştirdi. Saldırı anında öğrenci ile saldırgan arasında bariyer oluşturması hedeflenen çanta, “Okula değil savaşa gönderiyoruz sanki” yorumlarıyla büyük tartışma yarattı.

Ankara'da silah sanayisi alanında faaliyet gösteren bir şirketin öğrenciler için geliştirdiği kurşun geçirmez çanta büyük tartışma yarattı. Paylaşılan görüntülerde çantanın atış testine tabi tutulduğu görülürken, ürünün olası bir silahlı saldırı sırasında öğrencinin kendisini koruyabilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

SALDIRI ANINDA BARİYER OLACAK

Geliştirilen çantanın normal bir öğrenci çantası olarak kullanılmasının yanı sıra saldırı anında koruyucu bir bariyer görevi görmesi hedefleniyor.

Ürünün kullanım amacı, “Saldırı anında öğrenci çantasını önüne tutacak, böylece kendisiyle saldırgan arasında bir bariyer oluşacak” sözleriyle anlatıldı.

ATIŞ TESTİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ürüne ilişkin paylaşılan görüntülerde öğrenci çantasının atış poligonunda hedef olarak konumlandırıldığı ve kurşunlara karşı dayanıklılığının test edildiği görüldü.

Kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen çantanın özellikle öğrencilerin olası silahlı saldırılarda korunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öğrenciler için böyle bir ürün geliştirilmesi sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntülere ilişkin paylaşımlarda, çocukların okula giderken kurşun geçirmez bir çantaya ihtiyaç duyabilecek olması üzerinden eleştiriler dile getirildi.

Ürünün görüntülerinin yayılmasının ardından “Okula değil savaşa gönderiyoruz sanki” şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.

GüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
12:30
Fon soruşturmasında önemli gelişme Eski SPK Başkanı Gönül için harekete geçildi
Fon soruşturmasında önemli gelişme! Eski SPK Başkanı Gönül için harekete geçildi
12:18
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:41
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti İlk fotoğraf geldi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
11:24
Böyle bulunmuşlardı Kağıthane’de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 12:38:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei