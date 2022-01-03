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Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış - Son Dakika

Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış

03.01.2022 18:35

Saldırıya uğradığını belirterek paylaşım yapan ünlü şarkıcı Gedik'e geçmiş olsun mesajları yağmıştı. Daha sonra yeni bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Saldırıya uğramadım. O tweeti atma nedenim, sokakta saldırgan olmayan, mahallemizin saldırgan olmayan köpeklerinin toplatılmaya başlamasını engellemek içindi. Bu konuya dikkat çekmek için attım o tweeti" açıklamalarında bulundu.

HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik dün akşam saatlerinde, "Dün gece yolda bana bi adam saldırdı, zor kurtuldum' Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma" şeklinde tweet attı. Tweet defalarca geri paylaşım yapıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Ömür Gedik'e geçmiş olsun mesajları arka arkaya geldi. Ömür Gedik ise saldırıya uğramadığını sokak hayvanlarına dikkat çekmek için o tweeti attığını dile getirdi.

Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti, işin aslı bambaşka çıktı

"O TWEET KÖPEKLERİN TOPLANMAYA BAŞLAMASINA ENGEL OLMAK İÇİNDİ"

Ömür Gedik, 'Geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ediyorum. Çok sevenim varmış. O tweeti atma nedenim sokakta saldırgan olmayan, mahallemizin saldırgan olmayan köpeklerinin toplatılmaya başlamasını engellemek içindi ki toplamaya başladılar. Bu konuya dikkat çekmek için attım o tweeti. Şöyle söyledim 'Saldırıya uğradım, bütün erkekleri toplayın desem doğru olur mu' ki bence bu doğru değil. Aynı şey köpekler için de geçerli saldırgan olmayanların, masumların şu anda toplatılması gündemde. Bunu engellememiz gerekiyor dedim ve o tweeti attım. İşte 'Erkeklerle köpekleri mi karşılaştırıyorsun' dediler. Ben erkeklerle köpekleri değil. İnsanlarla köpekleri, kedileri, kuşları her şeyi karşılaştırırım. Hepsi bir can çünkü. Suçu olmayanlar için kadın erkek farketmez, suçu olanlar nedeniyle bir işlem başlatmıyorsak aynı şey köpekler için de geçerli buna dikkat çekmeye çalıştım. Tepki toplamadı, çok kişi beni destekledi. Buna tepki gösterenler potansiyel agresifler zaten. Hayatlarını agresyon ve öfke ile geçirenler dedi.

"BİZİM GİBİLERİN SALDIRIYA UĞRAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ömür Gedik, "Biz bütün masumlar bütün canlılar için adalet diliyoruz. Buna insanlar da dahil, köpekler de dahil, kediler de kuşlar da, sinekler de, yılanlar da hepsi dahil. Köpek saldırıları herkesten çok hayvanseverleri üzüyor. Saldırgan köpeklerin rehabilite edilmesini herkesten çok ben istiyorum zaten. Saldırgan yetiştirilen köpekler yüzünden mahallemizin masum köpeklerini toplamak olmaz. Toplanılan köpeklerin yerine daha saldırgan köpekler saldırgan olmayan köpeklerin alanlarına dolacak. Bu konunun çözümü köpekleri toplamak değil, kısırlaştırmak, satışı yasaklamak ve saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerine ciddi cezalar vererek bunların ağızlıksız tasmasız gezmelerine engellemek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan da bu konuyla ilgili bir açıklama daha yapmasını rica ediyoruz. Barınaklar iyileştirilsin diye çok güzel bir cümle kurdu, sonuna kadar destekliyoruz. Kısaca saldırıya uğramadım. İnşallah da uğramam. Bu kadar canları düşünürken bu kadar masumların yanındayken bizim gibilerin saldırıya uğrayacağını ben hiç düşünmüyorum. Saldırıya uğradığımızda nasıl ki bir erkek bir kadın bir insan yüzünden bütün insanlar hapse tıkılmıyor, saldırgan köpekler yüzünden de mahalledeki masum köpekleri toplamasınlar" dedi.

Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış
Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış
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Ömür Gedik, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış - Son Dakika


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