Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov\'a ödül üstüne ödül
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, 50. yaş gününde Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirildi. Patrik Kirill'in "iradeli, kararlı ve sorumluluk sahibi bir lider" sözleriyle övdüğü Kadirov'a, birkaç gün önce de Ordu Generali rütbesinin ardından bordo bere takdim edilmişti.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un son günlerde aldığı unvan ve ödüllere bir yenisi daha eklendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen ve birkaç gün önce düzenlenen törende bordo bere takdim edilen Kadirov, bu kez Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 1. Derece Şan ve Onur Nişanı'na layık görüldü.

50. YAŞINDA BİR NİŞAN DA PATRİK KİRİLL'DEN

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, 5 Ekim'de 50 yaşına giren Ramzan Kadirov için yayımladığı kutlama mesajında, Çeçen liderin 1. Derece Şan ve Onur Nişanı ile ödüllendirildiğini açıkladı.

Kirill, Kadirov'un uzun yıllardır yürüttüğü devlet görevlerine dikkat çekerek onu "iradeli, kararlı ve sorumluluk sahibi bir lider" olarak nitelendirdi. Patrik Kirill ayrıca Çeçenistan yönetimi ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Grozni Piskoposluğu arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BORDO BERE TAKDİM EDİLMİŞTİ

Kadirov, yeni nişanından yalnızca birkaç gün önce de askeri rütbesiyle gündeme gelmişti. Putin'in kararıyla Ordu Generali rütbesine yükseltilen Kadirov'a 3 Ekim'de Grozni'de düzenlenen törende Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov tarafından yeni apoletleri ve bordo bere takdim edilmişti.

Ordu Generali, Rus askeri hiyerarşisinde Rusya Federasyonu Mareşali rütbesinin hemen altında bulunuyor. Kadirov'a verilen bordo bere ise Rusya Ulusal Muhafızları bünyesindeki özel kuvvetlerle özdeşleşen bir sembol olarak biliniyor.

KADİROV'UN ÖDÜL VE UNVANLARINA BİR YENİSİ DAHA

Böylece Kadirov, kısa süre içerisinde Ordu Generali rütbesi ve bordo berenin ardından Rus Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey nişanlarından birini de aldı.

2004 yılında oluşturulan Şan ve Onur Nişanı; devlet, hükümet, din ve toplum temsilcilerine dinler arası iş birliği ile halklar arasındaki barış ve dostluğa yaptıkları katkılar nedeniyle veriliyor.

Kadirov'un 50. yaş günü dolayısıyla verilen nişanla ilgili Patrik Kirill, ödüllendirme kararının Kadirov'un hizmetleri ve yıldönümü dikkate alınarak alındığını belirtti.

ÇeçenistanRusyaDünyaOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei