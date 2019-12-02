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Ordu'da kış lastiği denetimi

6 saat önce

Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu- Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa- Kumru, Ünye- İkizce ve Ünye- Akkuş kara yollarında kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 535 aracı kontrol etti. Denetimlerde kış lastiği takmayan 37 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İkizce, Ulubey, Kumru, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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