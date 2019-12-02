Ordu'da kış lastiği denetimi
6 saat önce
Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu- Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa- Kumru, Ünye- İkizce ve Ünye- Akkuş kara yollarında kış lastiği denetimi yaptı.
Ekipler, yaptıkları denetimlerde 535 aracı kontrol etti. Denetimlerde kış lastiği takmayan 37 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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