Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

08.08.2022 20:23
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatsa Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki Fındıkkale Turizm'e ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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