Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı - Son Dakika

İskilip ilçesine bağlı Çatkara köyünde meydana gelen olayda orman alanında silah sesi duyanlar, hemen olay yerine gitti. Kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE EVDEN AYRILMIŞ

Yapılan kontrolde, ensesinden tüfekle vurulan kişinin Ahmet Yaşkan olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşkan'ın, sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmediği tespit edildi.

HUSUMETLİSİ GÖZALTINDA

Yaşkan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Ahmet Yaşkan'ın husumetlisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki H.K.'yi ise şüphe üzerine gözaltına aldı.