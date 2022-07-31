Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi

31.07.2022 08:49
Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.

Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Orta Amerika, Guatemala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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