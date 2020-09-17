VAN 'Oscar'lı aramada otomobilde 74,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

'Oscar'lı aramada otomobilde 74,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, bagajdaki iki spor çantada 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, bagajdaki 2 spor çantada 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.