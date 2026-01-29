Osmancık’ta Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmancık’ta Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Osmancık’ta Camiler Ramazan\'a Hazırlanıyor
29.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık'ta camilerde temizlik çalışmaları başladı; hijyenik ortamlar için detaylı bakım yapılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, ilçe merkezinde bulunan 43 camide temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik yapan ekiplerce halılar süpürülüyor, camlar, avizeler, ayakkabılıklar, lavabolar ve minberler hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor.

Ortak kullanım alanları ise dezenfekte edilerek ramazan ayındaki yoğunluğa hazır hale getiriliyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Gelgör, camilerin ilk teravih namazına hazır hale getirileceği kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık’ta Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:39:57. #7.11#
SON DAKİKA: Osmancık’ta Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.