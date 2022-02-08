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Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu - Son Dakika

Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu

08.02.2022 23:42

Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu Yangının gece saatlerinde çıkması olası facianın önüne geçerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulunda yangın çıktı.

Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu

Yangının gece saatlerinde çıkması olası facianın önüne geçerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulunda yangın çıktı. Yangının gece saatlerinde çıkması olası facianın önüne geçerken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan dumanlar yükseldiğini fark eden köylüler durumu 112 Komuta Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yarpuz İlkokulu'na itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okul alevlere teslim olurken yangın Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. 24 öğrencinin öğrenim gördüğü okul tamamen kullanılmaz hale gelirken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangının gece saatlerinde çıkmasından dolayı okulda öğrenci olmaması olası facianın önüne geçti.

Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu
Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu
Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu

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Osmaniye, İtfaiye, Yangın, Yarpuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de köy okulu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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