Osmaniye'de orman yangını (6) - Son Dakika

DEREOBASI YANGINIYLA İGİLİ 6 GÖZALTI

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Kundaklama şüphesi üzerine de 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgede çalışma başlatan güvenlik güçlerince ormanı yaktıkları şüphesiyle 3 kişi, Seyir Tepe mevkiinde, 3 kişi de Fakıuşağı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Öte yandan Kadirli ilçesindeki yangını kontrol altına almak için çalışmaların gece boyu devam ettiği belirtildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,