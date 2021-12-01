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Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti - Son Dakika

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti

01.12.2021 17:58
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti

E-5 Karayolu'nun çağlayan mevkisindeki durakta sevgilisiyle tartışın adam, kadının otobüse binmesinin ardından belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak intihar etti. Dehşete tanık olan vatandaşlardan biri "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi.

Çağlayan mevkisinde saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte E-5 karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, 'Vuramazsın' lafının ardından intihar etti

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DEHŞETE TANIK OLDU

Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu'nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, 'Vuramazsın' lafının ardından intihar etti

KADIN "VURAMAZSIN", ADAM DA "VURURUM" DEMİŞ

Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti
Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti

Çağlayan, Polis, E 5, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam, intihar etti - Son Dakika


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