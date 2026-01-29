Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak... - Son Dakika
Esenler

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
29.01.2026 11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Haber Videosu

Esenler'de otobüs durağında bekleyen bir şahıs, kadınlara bakarak cinsel oranıyla oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul Esenler'de bir otobüs durağında yaşandığı öne sürülen olay infial yarattı. İddiaya göre, durakta bekleyen bir şahıs elindeki cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparken çevrede bulunan kadınlara yönelerek cinsel organıyla oynadı. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    bunu çeken niye çekmiş gayesi nedir ne tepki vermen lazımdı bunu bunun içinmi paylaştın 54 3 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    o cakal orda o hareketi yaparken video cekecegine polis cagirsaydin 40 5 Yanıtla
  • Deniz Tek Deniz Tek:
    Adam tombala çekilişi yapacak herhalde. 12 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
