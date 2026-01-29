İstanbul Esenler'de bir otobüs durağında yaşandığı öne sürülen olay infial yarattı. İddiaya göre, durakta bekleyen bir şahıs elindeki cep telefonuna bakıyormuş gibi yaparken çevrede bulunan kadınlara yönelerek cinsel organıyla oynadı. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
