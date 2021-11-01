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Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış - Son Dakika

Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış

01.11.2021 18:57
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış

İzmir'in Kiraz ilçesinde, çiftçilikle uğraşan 27 yaşındaki Erdem Kaynak, evinin önündeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda ise internette oynanan Pubg adlı savaş oyunun açık olduğu görüldü.

Kiraz'ın Çömlekçi Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Kaynak, birlikte yaşadığı annesi Saniye Kaynak tarafından, dün saat 23.00 sıralarında evlerinin önünde park halindeki otomobilinde kanlar içinde bulundu.

TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaynak'ın başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda çalışmalarını sürdürürken, suç aleti tabanca ise araçta bulunamadı. Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TELEFONUNDA SAVAŞ OYUNU AÇIKTI

Öte yandan, Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda internette online oynanan 'Pubg' adlı sanal savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.

Jandarma, Savaş, Silah, Pubg, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış - Son Dakika
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