Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi
7 saat önce
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak
, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti
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