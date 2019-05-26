Son Dakika Haberleri: Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

7 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi, System.String[]
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Gemlik, Eşref Kolçak, Güncel
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