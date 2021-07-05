Üye Girişi
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - Son Dakika

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

05.07.2021 09:52
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek, System.String[]

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi.

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberinin ardından 21 yaşındaki Döngel'e, ünlü isimlerden destek geldi. Sosyal medya platformlarında #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı.

KEREM BÜRSİN

Canım Melisam hep yanındayım, senin için hep buradayım!

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

ATAKAN IŞIKTUTAN

Bazı insanlar 7 yaşındayken 17 yaşında olmak zorunda kalır. Bazı insanlar herkese sevgi dolu olurken kendilerine sevgi gösterilmesini yadırgar. Kimi zaman abla, kimi zaman anne, kimi zaman en iyi arkadaş, dost, kardeş her şey. Sonradan eklenemeyecek tek şey vicdan ve ahlak olur insana. Sen benim görüp görebileceğim en vicdan sahibi ve en ahlaklı insanlardan birisin. Dışardan yargılamanın çok kolay olduğu bu günlerde senin içini ve temiz kalbini bilen biri olarak sadece kardeşine değil çoğu arkadaşına da aileden fazlası olduğunu iyi biliyorum. Belki kan bağı kardeşliği kağıt üzerinde resmiyete bağlar ama benim senin için hissettiğim kan bağının, kardeşliğin kağıda ihtiyacı yok. İlk tanıştığımız gün nasıl benimseyip sevdiysem seni, şu an üzerine katarak daha çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin ve iyi ki hala mükemmel bir insansın. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bu sadece lafta değil, hep böyle...

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

ELÇİN AFACAN

Tabi ki! Hem anne hem baba olmak için elinden geleni yapan, üstelik bunu birçok anne ve babadan iyi yapan bir genç kadınsın! Tabi ki! #YalnızDeğilsinMelisaDongel

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

NESLİHAN YELDAN

Bunu çok iyi biliyorsun zaten… #YalnızDeğilsinMelisaDöngel

DEFNE SAMYELİ

Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum. #YalnızDeğilsinMelisaDöngel

Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

İsmail Bayrak, Melisa Döngel, Hürriyet, Antalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu 09:37 Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum 09:11 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla 08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı 08:20 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi 01:04 Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı 23:51 Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi 22:27 Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi

Son Dakika Haberleri
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:38 Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
09:23 Bir garip jigolo vurgunu! Dolandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
09:10 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla
08:24 Muharrem İnce için siyasi yasak talebi! Silivri savcısı, 8 yıl önceki olayı öne sürdü
08:19 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı         
09:39
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement