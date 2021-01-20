Ozan Doğulu: Hiç evlilik konuşmuyoruz

Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Doğulu'ya ait stüdyodan çıkan ikili, Boğaz'da sahil turu attı. Ünlü müzisyen, "Ofiste sıkıldık, çıkıp biraz hava aldık. Ancak gelin görün ki yine size yakalandık. Hepimizin uzun zamandır beklediği bu karlı havayı kaçırmak istemedik" dedi.

Hera Aslan, geçtiğimiz günlerde muhabirlere ilişkisi hakkında "Biz karı koca gibiyiz... Ozan bana 'karım' diye seslenir, ben de ona 'kocam' derim" açıklamasını yapmıştı. Doğulu, bu cümlelerin hatırlatılması üzerine evlilik hakkındaki düşüncelerini söyledi: "Aramızda hiç evlilik konuşmuyoruz, biz böyle mutluyuz. Tabii ki yarınlar ne getirir bilemeyiz... Kimse yarın ne olacağını bilemez." Hera ise "O gün sadece birbirimizle nasıl konuştuğumuzu söylemiştim" dedi.