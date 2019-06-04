Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi
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(ÖZEL) Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi

46 dakika önce

Bayram namazını kılmak için Fatih Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

(ÖZEL) Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi, System.String[]
Bayram namazını kılmak için Fatih Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

Fatih Camii, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler öncesinden Fatih Camii'nin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii'ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Saatler, Fatih Camii, Güncel
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