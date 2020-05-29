Pakistan, 3 günde ikinci Hint İHA'sı düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Pakistan, kendi kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de Hindistan'a ait olduğunu iddia ettiği insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Azad Cammu ve Keşmir'in Kanzalvan bölgesinde Kontrol Hattı'nı 700 metre ihlal eden İHA askerler tarafından vurularak düşürüldü.

Pakistan medyasının ordu yetkilerine dayandırdığı bilgiye göre, 3 gün arayla düşürülen ikinci İHA'nın da bölgedeki Pakistan askeri varlığını fotoğrafladığı ifade edildi.

Üç gün önce de Kontrol Hattı'nın Sankh bölgesinde sınırı 650 metre ihlal ettiği iddia edilen bir İHA düşürülmüştü.

Pakistan, geçen ay da aynı bölgede bir İHA düşürdüğünü duyurmuştu.