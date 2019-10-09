Son Dakika Haberleri: Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret

Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret

2 saat önce

Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

Bakan Mahmood ve beraberindeki heyeti, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, Bakan Mahmood ve beraberindeki heyete, TİKA'nın çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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