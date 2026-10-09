Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı - Son Dakika
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Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

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Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlara katıldığı bildirildi. Pakistanlı yetkililer, operasyonların kara harekatı yerine hava desteğine odaklandığını belirtirken, Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin konuşlandırıldığı öne sürüldü. Pakistan ordusu ise konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlara aktif olarak katıldığı bildirildi.

Üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkilinin The New York Times'a yaptığı açıklama, İslamabad'ın Suudi Arabistan öncülüğünde İran destekli gruba karşı yeniden başlatılan savaşa hava gücüyle dahil olduğunu gösteren ilk resmi iç kaynaklı bilgi oldu.

KARA HAREKATI YOK, ODAK İHA VE FÜZE TEHDİDİ

Konuya ilişkin bilgi veren ikinci bir Pakistanlı yetkili, ülkesinin askeri rolünün Yemen'de doğrudan bir kara harekatına katılmaktan ziyade hava desteği sağlamak üzerine kurgulandığını belirtti. Yetkili, Pakistan birliklerinin Husilerin insansız hava aracı (İHA) ve füze tehditlerini zayıflatmaya odaklandığını vurguladı.

Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Her iki yetkili de operasyonlara kaç savaş uçağının sevk edildiği, hangi stratejik hedeflerin vurulduğu veya hava saldırılarının ne zaman başladığına dair detay paylaşmadı. Pakistan ordusu ise konuya ilişkin resmi yorum yapmaktan kaçındı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 8 BİN PAKİSTAN ASKERİ KONUŞLANDIRILDIĞI İDDİASI

Eski ABD Kara Kuvvetleri ataşesi ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) eski analistlerinden Albay David O. Smith, The New York Times'a yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin bulunduğunu aktardı.

Bu güçlerin bünyesinde Pakistan Hava Kuvvetleri mensupları ile Kara Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birliklerinin yer aldığı kaydedildi. Smith, söz konusu askeri unsurların temel görevinin Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını korumak olduğunu belirtti.

Eski ABD'li yetkili, İslamabad yönetiminin komşusu Tahran ile diplomatik dengeleri koruma çabası sebebiyle Pakistan birliklerinin Husilerle doğrudan sıcak kara çatışmasına girmesinin düşük bir olasılık olduğunu değerlendirdi.

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Suudi ArabistanPakistanDünyaYemenİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatih Erdem Fatih Erdem:
    İSRAİLE VE ABD'YE TIPASI YETMEYENLER KONU MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLDUĞUNDA İSE ASLAN KESİLİYORLAR, ÇOK YAZIK 17 5 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Müslüman müslümanı nasıl vurur :( 13 4 Yanıtla
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    Dini İmanı para olursa vurur 1 0
  • Ufuk Hakkı İğneci Ufuk Hakkı İğneci:
    Mekke bahane abd suya sabuna dokunmadan müslüman ülkeleri çatıştırıyor ALLAH hidayet versin müslüman ülkelerin yöneticilerine 15 1 Yanıtla
  • ahmet can ahmet can:
    İngiliz mantığı şudur kendileri ölmez onlar için ölecek birilerini bulurlar. Tıpkı Çanakkalede olduğu gibi . Burda da ölecek birilerini para ile buldular Türk ve Pakistan askerleri. Bir devlet düşünün binlerce Osmanlı askeri öldürmüş şatafattan ordu kuramamış itibar yerlerde sen onu korumaya gidiyorsun. Jenier Lopez e para yağdıran gariban Mehmet ten yardım diliyor Gekln kanlarınızı akıtın diye 6 2 Yanıtla
  • Mustafa GABBAZ Mustafa GABBAZ:
    İsrail Gazze de yüz binlerce insanı soykırım a tabii tutarken, Yemen (Husi Ensarullah) Gazze ye sahip çıktı. İsrail e füze gönderdi. Şimdi İSuud Pakistan Türkiye Gazze ye sahip çıkan yYemen saldırıyor. Yazıklar olsun 3 0 Yanıtla
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