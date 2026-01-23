Palandöken'de Dev Türk Bayrağı

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin arama kurtarma ekibi, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki zipline hattına dev Türk bayrağı astı.
Mardin'de Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösteren Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmesini üstlenen Ejder 3200 A.Ş.'nin 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 2250 metre rakımdaki zipline hattına tırmandı. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 6 görevli, dev Türk bayrağını 70 metre yüksekliğindeki zipline hattına astı.
Haber-Kamera: ERZURUM,
