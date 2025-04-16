Palmiye Sultan Bugalovları: 2025 Bungalov Fiyatları

Peki ama gerçekten neye, ne kadar ödüyoruz?

Ve fiyat-performans açısından en mantıklı bungalovlar nerede bulunur?

Hazırsan hem genel bungalov fiyatlarını, hem de İstanbul'a en yakın kaliteli tesis önerisini birlikte inceleyelim.

Bungalov Ev Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

Bungalov fiyatlarını belirleyen pek çok etken var. İşte dikkate alman gereken başlıca faktörler:

-Konum: Sapanca, Ağva, Abant gibi bölgeler popüler olduğu için fiyatlar yüksek olabilir. Silivri gibi daha sakin bölgelerde daha ekonomik alternatifler bulunur.

-Donanım: Jakuzili, şömineli ya da havuzlu olan bungalovlar standartlara göre daha pahalıdır.

- Kişi sayısı: Bazı tesislerde kişi başı, bazılarında ise ev başı fiyatlandırma yapılır.

- Sezon: Yaz aylarında ve resmi tatillerde fiyatlar yükselir. Kış aylarında ise kampanyalı dönemlere denk gelmek mümkün.

- Konsept: Balayı bungalovları ya da özel süslemeli paketler daha farklı fiyatlandırılır.

Ortalama Bungalov Ev Fiyatları (2025 Güncel)

Özellikler Ortalama Gecelik Fiyat (2 Kişi)

Standart bungalov (konumsuz) 2.000 – 3.000 TL

Jakuzili bungalov 3.500 – 5.500 TL

Isıtmalı havuzlu lüks bungalov 6.000 – 10.000 TL

Balayı konseptli özel ev 5.000 – 8.000 TL

Not: Bu fiyatlar genel piyasa ortalamasıdır. Özellikle yoğun dönemlerde %30'a kadar artabilir.

İstanbul'a En Yakın ve Uygun Fiyatlı Bungalov Nerede?

Eğer İstanbul'da yaşıyorsan ve "bu kadar yol yapmadan doğayla buluşmak istiyorum" diyorsan mükemmel bir önerimiz var:

Palmiye Sultan Bungalovları – Silivri

- İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta

- Jakuzili, şömineli ve istenirse havuzlu konseptler

- Fiyat-performans açısından çok cazip

- Doğa ile iç içe, tamamen size özel alanlar

Palmiye Sultan, "bungalov ev fiyatları" araştırması yapanlar için sadece fiyat olarak değil, sunduğu hizmet ve mahremiyet açısından da öne çıkıyor.

Palmiye Sultan Bungalovları genel müdürü Önder Seçilmiş'in paylaşımlarında Palmiye Sultan Bungalovlarını 2023'de hizmete açtığını ve uzak doğu mimarisiyle tasarlanmış olan yeni tesisin de Palmiye Sultan Deluxe'un 2025 yılının yaz aylarında hizmete gireceğinden bahsetmektedir.

Tüm detaylara ve güncel fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz:

www.palmiyesultan.com

Fiyat Sormadan Önce Bunları Hazırla:

1. Tatil tarihini netleştir (Hafta içi genelde daha uygun)

2. Kaç kişi kalacağınızı belirle

3. Özel isteklerin varsa önceden bildir (Süsleme, yemek servisi vb.)

4. Erken rezervasyon fırsatlarını araştır

5. Hangi konsepti istediğine karar ver (jakuzili, havuzlu, balayı vs.)

Sonuç: Fiyata Değil, Değere Odaklan

Bungalov ev fiyatları ilk bakışta yüksek gibi görünse de aslında sunduğu özgürlük, huzur ve mahremiyet göz önüne alındığında oldukça dengeli.

Önemli olan doğru yeri, doğru zamanda seçmek.

Eğer "şehirden uzak ama şehirden kopmadan" bir tatil planlıyorsan;

Palmiye Sultan Bungalovları tam sana göre!