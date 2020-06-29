Pandemi sürecinde vergi ödemelerine VakıfBank kolaylığı - Son Dakika

VakıfBank'ın sunduğu özel ödeme seçenekleri sayesinde tüm firmalar ve bireysel mükellefler, hiçbir yoğunluk yaşamadan haziran ayında ödenmesi gereken tüm vergilerini hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor.



VakıfBank açıklamasına göre, pandemi sürecinde, KDV ve Stopaj Vergilerinin ödeme tarihi yaklaşırken banka, vergi ödemelerinde sunduğu özel hizmetleriyle mükelleflerin yanında olmaya devam ediyor. Ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri ile tüm vergi mükellefleri, T.C. kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabiliyor. Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkanı sunan banka, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de kolaylık sağlıyor.



"Dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "VakıfBank olarak bankamızda bulunan alternatif ödeme yöntem ve kanallarımızla her zaman müşterilerimize destek oluyoruz. Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Bankamızda vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor." açıklamasında bulundu.

Akyol, "VakıfPay ürünümüz ile vergi ödemelerinde bir ilke imza atıyoruz. VakıfPay kullanan müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden kart bilgilerini paylaşmadan, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere tüm vergi ve harç ödemelerini yapabiliyor. Bu yöntemde kredi kartı kullanmak gerekmediği gibi ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkanı da sunuluyor. Vergi özelinde çıkarılan ilk güvenli kart olan VakıfTax ile gümrük ve emlak vergileri dışında kalan ödemeler ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan tüm vergi tahsilatları, VakıfBank'ın tüm kanallarından hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.



VakıfBank şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanalıyla ödeme yapan müşterilerin, hesaplarından düzenli ödeme talimatı vererek vergilerini ödeyebildiklerini belirten Akyol, şunları kaydetti:



"Şifreli bir uygulama kullanmak istemeyen müşterilerimiz ise yetkilendirecekleri bir mobil telefondan ödeme gerçekleştirebiliyor. Devreye aldığımız yeni uygulamamız VakıfBank Mobil'den BARKOD-QR (KARE KOD) okuma ile VakıfBank Mobil kullanıcıları, hiçbir veri girişi yapmadan, bağlı oldukları vergi dairelerinden ya da GİB İnternet Vergi Dairesi'nden alacakları 'Vergi Tahakkuk Fişi'nde bulunan barkodu, VakıfBank Mobil uygulamasına okuttuktan sonra tahsilat işlemini hatasız ve kolayca tamamlayabilecek. Bir diğer yenilikle de VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini Hızlı Vergi Ödeme Sistemi ile sadece T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgilerini girerek kolaylıkla yapabiliyorlar."

Kurumsal firmalara özel çözümler



Hazım Akyol ayrıca kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerin vergi tahsilatlarında da hızlı ve pratik çözümler sağlayabilmek adına toplu vergi ödeme, SFTP ile (Dosya Transferi) vergi ödeme, online web servis ile vergi ödeme, toplu ödeme yöntemleri şeklinde pek çok alternatif de sunduklarını ifade ederek, "VakıfBank müşterisi olsun olmasın tüm mükellefler, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV), pasaport harcını, pasaport değerli kağıt bedelini, yurt dışı çıkış harcını, yolcu beraberinde getirilen cep telefonu harcını ve kimlik kartı satış bedelini plaka veya T.C. kimlik numarası ile VakıfBank ATM'lerinden ödeyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu