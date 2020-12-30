Papara ile CarrefourSA'dan iş birliği

Papara ile CarrefourSA iş birliği yaptığını duyurdu. Böylece, temassız ödeme özelliğine sahip Papara Lite Card'lar, CarrefourSA marketlerinden alınıp hesaba para da yatırılabilecek.

Kullanıcıların limitini kendi belirlediği Papara Lite Card'ın satıldığı noktalara, şimdi Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA da eklendi. Papara Lite Card, CarrefourSA'lardan 5 lira karşılığında satın alınabilecek. Kullanıcılar kartını aktif ettiğinde ödedikleri tutar hesaplarına nakit olarak iade edilecek.

Kullanıcılar,Papara hesaplarına para yatırma işlemini marketin kasalarından gerçekleştirebilecek. Üstelik ilk 3 ay ücretsiz olacak. Banka hesabı olmayanlar da aynı işlemi yapabilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, temassız özelliği bulunan ve tüm dünyada geçerli olan Papara Lite Card'tan kullanım süreci boyunca kart ücreti, aidat, kullanım ücreti adı altında hiçbir ücretin talep edilmediği aktarıldı. Kartın anında nakit kazanma fırsatı sunduğu da belirtildi.