Son Dakika Haberleri: Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı
Son Dakika Güncel Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

1 saat önce

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yaz sezonu biletleri özel fiyatlarla satışa çıkarıldı. 22 Ekim 2019'a kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında yurt içine 89,99 Türk Lirası, yurt dışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor. Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyen misafirler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabiliyor."


Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı
Kayserisporlu oyuncular paralarını alamadığı için idmana çıkmadı! Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]