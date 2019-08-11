Son Dakika Haberleri: Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

11 dakika önce

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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