Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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