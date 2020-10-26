Perşembe'ye ulaşım konforu - Son Dakika

Perşembe'ye ulaşım konforu

26.10.2020 15:38
Perşembe'ye ulaşım konforu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinin 6 mahallesini birbirine bağlayan grup yolunu asfaltla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinin 6 mahallesini birbirine bağlayan grup yolunu asfaltla buluşturdu. Tamamlanan yol çalışmalarıyla birlikte ilçe halkı, standardı yüksek, konforlu bir güzergaha kavuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in mahalle ve grup yollarında başlattığı asfalt seferberliği, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapılarını aralıyor. Altyapısı tamamlanan yolları asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Perşembe ilçesindeki ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 6 mahalleye hizmet verecek olan 12 kilometrelik güzergahtaki asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

6 mahalleye hizmet verecek

Tamamlanan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Güler, "Ordu'da göreve geldiğimiz günden bu yana önemli yol yatırımlarına imza attık. İlçelerimizdeki birçok güzergahta yaptığımız asfalt ve beton yol çalışmalarıyla birlikte, ulaşım standartlarını yükselttik. Yine Perşembe ilçemizde de bu anlamda yıllardır beklenen yol yatırımlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Perşembe ilçemize bağlı, Kuyluca, İmeçli, Kırlı, Yarlı, Tepeköy ve Doğanköy Mahallelerimize hizmet verecek olan 12 kilometrelik güzergahtaki emülsiyon asfalt çalışmalarımız tamamlandı. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde ve Perşembe ilçesindeki yol yatırımlarının, belirlenen plan ve program çerçevesinde artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - ORDU

Perşembe'ye ulaşım konforu
Perşembe'ye ulaşım konforu

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Perşembe'ye ulaşım konforu - Son Dakika

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