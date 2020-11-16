Pervari'de Ekolojik Okul Projesi - Son Dakika

Pervari ilçesinde okulların masa sandalye ve oyuncak ihtiyaçları kaymakamlığın açtığı atölyeden sağlanıyor.

Pervari Kaymakamlığınca Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "Ekolojik Okul Projesi" kapsamında oluşturulan Ahşap Doğrama Atölyesi faaliyete girdi.

Deneyimli bir usta öğreticiyle yürütülen atölyede sınıfların masa sandalye ve oyuncak ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra arıcılar için ahşaptan kovan ve bal kutusu yapılıyor.

Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, geçen ay faaliyete giren atölyede kullanılan ürünlerin tamamen çevre dostu olduğunu söyledi.

Atölyede 78 okulun ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Temel amacımız öncelikle organik tarıma yönelik arıcıların arı kovanı, üreticilerimizin bal kutusu ihtiyacını karşılıyoruz. Ekolojik Okul Projesi kapsamında ana sınıflarımızı, öğrencilere zarar vereceğini düşündüğümüz plastik gibi malzemelerden arındırıp masa, sandalye, kitaplık ve dolapları sınıflara yerleştireceğiz. Öğrenciler arasında hayvan ve doğa sevgini aşılamak ve öğrencilerimizin yetenekleri keşfetmelerini sağlamak için her sınıfta bir ağaç ve evcil hayvan ile müzik gruplarının bulunduğu bir köşe yapacağız. Ayrıca bu atölyemizde çevre dostu ağaçlardan oyuncaklar yapacağız."

Atölye sorumlusu Hakan Arınçer de atölyede üretim kapasitesini artırmak için öğrencilere mesleki eğitim verileceğini belirterek, "İlçede yoğun bir arıcılık sektörü var. Kovan ve bal kutusu dışarıdan getirtiliyor. Bu ihtiyacı atölyemizde karşılayabileceğimizi düşündük. Yaptığımız ürünlerde kimyasal hiçbir katkı maddesi bulunmuyor." dedi.