Phaeton Piano Trio İzmir'de

(İZMİR) - Uluslararası alanda tanınmış üç başarılı Alman sanatçı tarafından kurulan Phaeton Piano Trio, 18 Mart Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) mart ayında birbirinden değerli sanatçıları İzmirlilerle buluşturuyor. Phaeton Piano Trio da 18 Mart Salı günü saat 20.30'da AASSM'de Büyük Salon'da sahne alacak. Phaeton Piano Trio, Friedemann Eichhorn (keman), Peter Hörr (çello) ve Florian Uhlig'i (piyano) bir araya getirerek uluslararası konser sahnesinin en heyecan verici piyano üçlülerinden birini oluşturuyor. 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'da konserler veren üçlünün Haydn, Beethoven, Dvorak'tan Wolfgang Rihm'e kadar uzanan geniş bir repertuvarı bulunuyor.

Konserin biletleri, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden satın alınabilecek. Gişeler mesai saatleri içerisinde açıkken, konser günü AASSM gişesi saat 20.30'a kadar açık olacak.

Fazıl Say'ı yaşayan en büyük müzisyenlerden biri olarak görüyorlar

Uzun yıllardır arkadaş olan topluluk üyeleri, verdikleri ilk konserde Mendelssohn ve Dvorák'ın üçlülerini seslendirdi ve o günden bu yana farklı ülkelere seyahat ederek bu eşsiz repertuarı dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerle paylaştı. Topluluk üyeleri, aynı zamanda, piyanist ve besteci Fazıl Say'ı yaşayan en büyük müzisyenlerden biri olarak görüyor, Say'ın müziğini sadece memleketi Türkiye'de değil son dönemde Almanya ve Kanada gibi birçok ülkede de çalmaktan onur duyduklarını dile getiriyor. Konser programında, romantik dönemin en ünlü piyano üçlülerinden biri olan Mendelssohn'un 1 numaralı Re minör Piyanolu Üçlüsü, Fazıl Say'ın Felix Baumgartner'in 2012'deki ünlü stratosfer atlayışından ilham alan eseri Space Jump ile Antonín Dvorák'ın romantik dönem oda müziğinin başyapıtları arasında yer alan ve bestecinin Bohemya halk müziğine olan sevgisini yansıttığı 4 numaralı mi minör Piyanolu Üçlüsü "Dumky" yer alıyor.