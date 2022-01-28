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Philadelphia 76ers evinde Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika

Philadelphia 76ers evinde Lakers'ı mağlup etti

28.01.2022 09:57
Philadelphia 76ers evinde Lakers'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 105-87 mağlup etti.

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 105-87 mağlup etti. Furkan maçı 6 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile tamamladı.

NBA'de normal sezon iki karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'i 105-87'i mağlup ederek üst üste 3. toplamda da 29. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 32 dakika parkede kalırken 6 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 9 ribaund ve Tobias Harris 23 sayı, 5 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Lakers'ta ise Anthony Davis'in 31 sayı, 12 ribaund ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 4 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers'ta LeBron James, sol dizindeki ağrıları nedeniyle maçta forma giymedi.

GOLDEN STATE WARRİORS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Gecenin diğer maçında Golden State Warriors, Chase Center'da oynadığı Minnesota Timberwolves'u 124-115 yenerek üst üste 4. toplamda da 36. galibiyetini kazandı. Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 8 ribaund, Klay Thompson 23 sayı, 4 ribaund ve Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde 24. yenilgisini alan Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns'un 31, Anthony Edwards'ın da 27 sayısı galibiyete yetmedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Philadelphia 76ers evinde Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika
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