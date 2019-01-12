Son Dakika Haberleri: Pierre Kanstrup, Bb Erzurumspor'da

Pierre Kanstrup, Bb Erzurumspor'da

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaşma sağladı.

Pierre Kanstrup, Bb Erzurumspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaşma sağladı.

BB Erzurumspor yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, mavi-beyazlı takım 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.

Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.

Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Spor
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