Pierre Kanstrup, Bb Erzurumspor'da
41 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor
, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaşma sağladı.
BB Erzurumspor yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, mavi-beyazlı takım 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.
Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.
Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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