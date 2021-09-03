Pınar Karşıyaka Sarıca'yla sezona bileniyor

Basketbolda daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı Pınar Karşıyaka'da 2 yıl önce yuvaya dönüp takımı yine zirvelere ortak eden Antrenör Ufuk Sarıya, yeni sezon öncesi mücadeleye hazır olacakları mesajını verdi. 3 tarihi kupa kazandırarak 2016'da ayrıldığı kulübe 2019'da dönen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'da 2 sezondur takımı finallere taşıdı. 2020'de en büyük favorisi olduğu FIBA Europe Cup'ta kupayı organizasyon yarı final aşamasında koronavirüs salgını nedeniyle durdurulunca kaçıran Kaf-Kaf, geçen sezon da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Yeni sezon öncesi Morgan, Henry, Kennedy, Metecan, Nusret, Onuralp gibi isimlerin ayrıldığı kadrosunu önemli transferlerle takviye edip vitrinini yenileyen Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, takımını değerlendirdi.

Öncelikli olarak 2012-2016 arasındaki 4 yıllık sürece dikkat çeken Ufuk Sarıca, "Bu 4 yıllık dönem tane tane geçilen bir süreç oldu ve şampiyonluklarla beraber 2016 yılının sonunda Pınar Karşıyaka tarihinde ilk kez Euroleague arenasına çıktı. Son iki yılda bu sürdürülebilir başarıyı çok yeni bir takım olmamıza, 10 yeni oyuncuyla başlamamıza rağmen devam ettirebildik. Bundan dolayı tabi ki büyük mutluluk duyuyoruz. 2019-2020 sezonunu Süper Lig'i uzun süre lider götürdük ve ligin sonuna yaklaşıp yarıda kaldığında 2'nci sıradaydık. Avrupa Kupası'nda ise yarı finale kalmıştık. Çok domine ederek gidiyorduk ve çok iyi durumdaydık. Büyük ihtimalle o kupayı kazanacaktık ancak sezon yarıda kaldı" dedi. "EKSTRA 1 OYUNCU OLSA AVRUPA'DA ŞAMPİYONDUK"Geçen sezon yine güçlü rakiplere rağmen Süper Lig'i ilk 3 içinde bitirdiklerini hatırlatan Sarıca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu önemli bir istikrardı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık ki aslına bakarsanız sezon başında birçok otorite bizi orada favori göstermiyordu. Hatta son 8'e bile bizim dışımızda çok takım aday gösteriliyordu. Ama biz kendini yolda geliştiren, büyüyen bir takım olduk. Sezonu koronavirüs ve sakatlıklara rağmen başladığımız gibi herhangi bir transfer yapmadan 13 oyuncuyla bitirdik. Sponsorumuzun ve de yönetimimizin çizdiği bütçe içinde kaldık. Belki bizim 14'üncü oyuncumuz olsa ya da 6'ncı bir yabancı oyuncumuz olsaydı bir Avrupa şampiyonluğumuz vardı."

"DİKKATE ALINAN TAKIM OLDUK" Ufuk Sarıca, "Sürdürülebilir başarı buradaki her dönemimde benim için en önemli unsur oldu. Geldiğimiz noktada Pınar Karşıyaka, hep ilk 4'ün içinde olan finallere, şampiyonluklara aday gösterilen, eşleşmekten çekinilen bir ekol haline geldi. Bu başarıyı elde ederken özellikle geçen sezon taraftarsız boş salonda maçlar oynadığımız düşünürsek ki bundan etkilenecek en baştaki ilk 3 kulüpten bir tanesiyiz, gösterdiğimiz performans tüm camiayı mutlu etti" diye konuştu.

"PINAR KARŞIYAKA İYİ BİR VİTRİN OLDU" Yeni sezon için kurulan kadroyu değerlendirirken, "Geçen seneye göre en büyük fark değişik bir uzunla oynayacağız" diyen Sarıca, "Ama her sene değişen uzunlarımız oldu maalesef. Çünkü başarıyla beraber bazı oyuncularımızı kendi bütçemiz dahilinde kadroda tutamıyoruz, bu da bir gerçek. Önceki sezon Jordan Morgan'ı yüksek bütçeli kontratla Rusya'ya gönderdik, sona eren sezonda Raymar Morgan yine Euroleague takımına gitti. Bu konuda yıllardır vitrin olduğumuzu söyleyebilirim. Hem yerli oyuncularımız Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko gibi kulüplere gitti hem de Euroleague seviyesindeki kulüplere Strawberry, Diebler, Bobby gibi daha önce çok kişinin tanımadığı oyuncuları transfer ettik dedi."3 YABANCI DEĞİŞTİ" Transferde önemli yabancıları kadrosuna katan Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Bu seneye baktığımızda 3 yabancı oyuncumuzun değiştiğini görüyoruz. Ama önemli olan oyuncuya göre, bizdeki takıma göre sistemi yapılandırmak. Çok kaliteli oyuncular aldık. James Blackmon, çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, çok da gelişim gösterecek ve yukarılara gideceğine inanıyorum. Bonzie Colson, daha önce ligimizde oynadı ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Fransa'da MVP oldu. Akil Mitchell'ın da kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimiz en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu en iyi şekilde adapte edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"KALİTELİ YERLİ TAKVİYELERİ YAPTIK"3 yabancı basketbolcunun yanı sıra yerli oyuncularının da değiştiğini belirten Sarıca, takımdan ayrılan ve yeni gelen öğrencilerini şöyle değerlendirdi: "Metecan'ın son 2 sezonda Pınar Karşıyaka'da gösterdiği gelişim beni mutlu etti ve hala gideceği yerler var. Sertaç Şanlı örneğinde olduğu gibi inşallah Metecan da ciddi süreler, görevler ve sorumluluklar alır, Fenerbahçe Beko'da ve inşallah o da yurt dışında daha büyük hayal ettiği yerlere ulaşır. Yerli olarak Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı, Berkan Durmaz ve altyapıdan genç Ali Efe'yi kadromuza aldık. Çok kaliteli yerliler olduğunu düşünüyorum. 8 yeni oyuncu kadromuza katıldı, oturmuş bir kadrodan sonra biraz zamana ihtiyacımız var, eski parçaları yeni parçalarla birleştirmemiz lazım. Bunun için antrenmanlar yapıyoruz, özel maçlar yapacağız. Sezona da inanıyorum ki en iyi şekilde hazır olarak başlayacağız" ifadelerini kullandı"PİLOT TAKIMIMIZ KARŞIYAKA'YA ÖNEMLİ DEĞERLMER KAZANDIRACAK" Pilot takım projesinin olmazsa olmazlarından olduğunu, daha önce yapılması gereken çok doğru bir hamle olduğunu belirten Sarıca, Bornova Belediye ile yapılan ve Bornova Belediyesi Karşıyaka adıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek yeni takım hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bornova Belediye ile güzel bir oluşum yaptık. Bizim arada sıkışan genç oyunculara pişmeleri için daha fazla sürelerde maç oynamaları için güzel bir imkan yarattık. Bu oluşumu önceki yıllarda da istemiş yapamamıştık. Çok güzel bir salon var. Bu oluşumda salon dolayısıyla çalışma imkanı çok önemliydi. Salonun olması bu bağlamda işbirliğini güçlendirdi. Bizim yönetimimiz ve Bornova Belediye yönetimi çok heyecanlı. Genç bir takım kuruluyor hata yapacaklar, bunları düzeltip geliştirecekler. Buradaki amaç oyuncu gelişimi olacak. Burada oyuncuların bireysel gelişimleri bizim sezon içinde gözlemleyeceğimiz bir durumda olacak. Umutluyum, 3 yıllık orta-uzun vadede buradan Pınar Karşıyaka'ya önemli değerler kazandırılacaktır."