Plastik kasa yüklü kamyonetin kasası alev aldı - Son Dakika

Karaman'da plastik kasa taşıyan bir kamyonetin kasasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde Karaman'a seyir halinde olan Mümin Solmaz idaresindeki 42 DB 253 plakalı kamyonetin kasasındaki boş plastik kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmaları sürerken, trafikte aksama meydana geldi.