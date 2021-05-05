Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

GİRESUN - Giresun'da yaşayan 21 yaşındaki yüzde 86 engelli Doğukan Bekdemir'in trafik polisi olarak denetim yapma isteği gerçekleştirildi.

Daha önce e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulunarak jandarma trafik timi ile uygulama yapma isteği yerine getirilen Doğukan Bekdemir, bu defa Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında gönüllü trafik polisi olarak uygulama gerçekleştirdi. Trafik uygulamalarına Vali Enver Ünlü ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da katıldı.

Giresun Şehircinde gerçekleşen uygulama öncesi evinden alınan Doğukan, kıyafetlerini giydikten sonra uygulama bölgesinde ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolü uygulaması yaptı. Uygulamada durdurduğu bir sürücüye ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle uyarılarda bulundu. Hayalinin polis ya da jandarma olmak olduğunu söyleyen Doğukan Bekdemir, 1-7 Mayıs Trafik Haftasında polis olarak görev yaptığını belirterek polis olmak istediğini ve hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özel gencimiz olan Doğukan, polis ve jandarma olmayı çok sevdiğini biliyorduk. Her defasında etkinliklere katılır bizlerle olurdu. Daha önce de e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazarak polis ve jandarma olarak trafik uygulaması yapmak istediğini söylemişti. Jandarma ile uygulamaya katıldıktan sonra biz de 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında il Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü farkındalık oluşturmak adına Doğukan Bekdemir'i davet ederek hayalini gerçekleştirdik" denildi.