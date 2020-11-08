Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu - Son Dakika

Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu

08.11.2020 22:07
Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, son şampiyon Liverpool'u konuk etti.

Mücadelenin 13. dakikasında yıldız futbolcu Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Manchester City, 31. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi takım, 42. dakikada Kevin de Bruyne ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Liverpool, 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Bir maçı eksik Manchester City, 12 puanla 11. sıraya geriledi.

Leicester City ve Tottenham'dan tek gollü galibiyetler

Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City ve Tottenham, 1-0'lık galibiyetler elde etti.

Leicester City, evinde Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltı golüyle yendi. Tottenham ise West Bromwich Albion deplasmanında Harry Kane'in golüyle galip geldi.

Leicester City, 8. haftada 18 puanla zirvede, Tottenham 17 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig, Manchester City, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool birer puana razı oldu - Son Dakika Spor


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