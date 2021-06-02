Prof. Dr. Erdöl'den bıçaklı saldırıda yaralanan doktora ziyaret
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan kıymetli meslektaşım Dr. Ertan İskender'i ziyaret ederek sağlık ve genel durumu hakkında hem kendisinden hem de yetkililerden bilgi aldık. Metanet ve meslek aidiyetini en üst seviyede tutan meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşup işinin başına dönmesi en büyük arzumuzdur.İnsan hayatına hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan sağlık profesyonellerimizin hakkını nasıl ödeyeceğini düşünmesi gereken yerde yaşam haklarına canice kast edenleri tüm mesleki ve insani duygularımın en hafif ifadesiyle kınıyorum" ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:19 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Erdöl'den bıçaklı saldırıda yaralanan doktora ziyaret - Son Dakika
Son Dakika 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu