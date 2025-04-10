Prof. Dr. Haberal'a İthamlar Redd edildi

(ANKARA) - Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Avukatı Faik Fergün Özbal, Prof. Dr. Haberal hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Özbal, "Tüm ömrünü ülkesine adamış ve ülkeye eserler kazandırmış müvekkilim Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı hedef alan bu düzeysiz, maksatlı ve tamamen karalamaya yönelik yayın nedeniyle müvekkilim adına tüm hukuki haklar kullanılacaktır" dedi.

Avukat Faik Fergün Özbal, müvekkili Prof. Dr. Haberal'ı hedef alan iddialara, yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Özbal açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"8 Nisan 2025 tarihinde müvekkilim Prof. Dr. Mehmet Haberal ile ilgili olarak 'Darbecisinden Hırsızına Hep Aynı Taktik: Dışarıda Turplar, İçeride Hastalar' başlığı altında tümüyle gerçek dışı, habercilikle, ahlakla ve insanlıkla ilgisi olmayan beyanlara yer verilmiştir. Yayında geçen yorum ve beyanlar gerçekte bu iftira ve yakıştırmaları yapanların kendilerini tanımlamakta ve gerçek yüzlerini kamuoyuna göstermektedir.

Müvekkilim Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçmişte benzer iftira ve kumpaslarla büyük bir kurgu olan Ergenekon Kumpası (Davası) nedeni ile suçsuz yere 4 yıl 4 ay cezaevinde tutsak edilmiş, tümüyle kurgusal yargılama süreci bittikten ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra o davalara hizmet ve aracılık eden gazeteci, emniyet görevlisi, savcı ve hakimler yargılanıp hapse mahkum edilmişlerdir.

Müvekkilim Prof. Dr. Mehmet Haberal; tüm ömrü boyunca gece gündüz çalışarak ülkemize sayısız eser ve başarı kazandırmış, sayısız insanın hayatına dokunmuş, kurucusu olduğu okullarda on binlerce öğrencinin eğitiminde görev yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada başarıyla temsil etmiş ve etmekte, alanında dünyada büyük saygınlığı olan bir hekimdir.

Yayında geçen eski başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in tedavi sürecine yönelik tümü yalan ve iftirayla ilgili olarak kamuoyuna hatırlatmak gerekir ki; rahmetli Bülent Ecevit, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde 10 gün yatarak tedavi edilmiş ve sağlığına kavuşarak taburcu edilmiştir. Tedavi sonrasında hem kendisi hem eşi tarafından müvekkil Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ve Başkent Hastanesi'ne sözlü ve yazılı olarak da teşekkür edilmiştir."

İddiaları "gerçeklikten uzak", "mesnetsiz" ve "iftira" sözleriyle tanımlayan Özbal açıklamasını, şu sözlerle tamamladı:

"Tüm ömrünü ülkesine adamış ve ülkeye eserler kazandırmış müvekkilim Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı hedef alan bu düzeysiz, maksatlı ve tamamen karalamaya yönelik yayın nedeniyle müvekkilim adına tüm hukuki haklar kullanılacaktır."