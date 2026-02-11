PTT'de Kargo Taşımacılığı Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

PTT'de Kargo Taşımacılığı Sorunları

11.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜR-SEN Başkanı Kuruoğlu, PTT'de kargo taşımacılığında iş sağlığı risklerini vurguladı.

(ANKARA) - HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, PTT'de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırlarının sahada uygulanmadığını belirterek, ağır ve hacimli yüklerin tek bir dağıtıcı personele taşıtıldığını savundu. Kuruoğlu, bu durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Kuruoğlu, yazılı basın açıklamasında, PTT'de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırlarının mevzuatta yer aldığını ancak uygulamada yok sayıldığını öne sürdü. Özellikle PTT AVM üzerinden gönderilen ağır ve hacimli ürünlerin hiçbir önlem alınmadan tek bir dağıtıcı personele zorla taşıtıldığını belirtti.

Mevzuatta belirtilen 30 kilogram sınırının ihlal edildiğini kaydeden Kuruoğlu, "Beyaz eşya gibi taşınması ekipman ve birden fazla personel gerektiren yükler, kata kadar taşıtılarak PTT emekçileri sakatlanma riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu uygulama açık bir iş sağlığı ve güvenliği suçudur" ifadelerini kullandı.

"Kamu hizmeti adı altında yürütülen bu anlayış, emeği değersizleştiren, çalışan sağlığını yok sayan bir düzendir" diyen Kuruoğlu, teslimat baskısı ve ticari hesapların insan hayatının önüne geçirildiğini savundu."

"PTT emekçileri yük hamalı değildir" ifadesini kullanan Kuruoğlu, ağır ve hacimli kargolar için ayrı bir teslimat sistemi kurulması, uygun ekipman ve yeterli personel görevlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mevzuatın sahada uygulanması çağrısında bulunan Kuruoğlu, aksi halde yaşanacak her sağlık kaybı ve iş kazasının sorumluluğunun görevini yapmayan idareciler ve siyasi irade üzerinde olacağını kaydetti."

Kaynak: ANKA

Güncel, PTT, Son Dakika

Son Dakika Güncel PTT'de Kargo Taşımacılığı Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:44:12. #7.11#
SON DAKİKA: PTT'de Kargo Taşımacılığı Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.