Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu - Son Dakika Dünya

Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu

7 saat önce

Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.

Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor. View on euronews

Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu

Virtüöz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:24 
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