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Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu
7 saat önce
Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.
Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:24
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