Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. - Son Dakika

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı.
6 saat önce
Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL
Son Dakika Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Deprem gecesi onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı