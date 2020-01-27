Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. - Son Dakika

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı.

6 saat önce

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı.

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı., System.String[]

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Masharipov, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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