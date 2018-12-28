Son Dakika Haberleri: Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da Arttı

Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da Arttı

1 saat önce

Resmi Rezerv Varlıkları, 2018 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da Arttı, System.String[]
Resmi Rezerv Varlıkları, 2018 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 70,2 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,4 oranında artarak 19,3 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,8 oranında artarak 12,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8,8 milyar dolar anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,8 milyar dolar bir ay, 0,8 milyar dolar 2-3 ay ve 11,3 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Toplam Rezervleri 468 Milyon Dolar Azaldı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:25:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]