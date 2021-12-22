RİO DE JANERİO - Dezenfektan ve gaz maskeli Noel Baba - Son Dakika

Noel Baba kostümü giyen kişinin çocuklara hediye dağıtması

Faveladan detaylar

RİO DE JANERİO - Brezilya'nın Rio de Janerio kentinin en ünlü gecekondu mahallesi Adam Favelası'nda Noel etkinliği kapsamında fakir ailelerin çocuklarına hediye dağıtan Noel Baba, omicron varyantı tedirginliği nedeniyle gaz maskesi taktı ve hediye verdiği çocukların ellerini tek tek dezenfektanla temizledi. Rio'nun kuzeyinde bulunan favelalara Guanabara Körfezi'ni kullanarak tekneyle giden Noel Baba kostümlü iki yardımsever, çocuklara şeker ve oyuncak dağıttı. Adam Favela da Maré'nin ara sokaklarında dolaşan Noel Baba, yüzündeki maske ve elindeki dezenfektanla dikkat çekti. Hediye verdiği her çocuğun elini dezenfekte eden Noel Baba'nın Kovid-19 salgını nedeniyle gaz maskesi taktığı görüldü. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilip onları eğlendiren Noel Baba, çuvalındaki hediyelerini dağıttıktan sonra faveladan ayrıldı.