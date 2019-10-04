Rita Ora Oliver Twist filminde rol alacak
2 saat önce
Rita Ora'nın 'Oliver!' filmindeki Artful Dodger karakterine hayat vermek üzere Disney şirketiyle görüştüğü bildirildi.
Rita Ora'nın 'Oliver!' filmindeki Artful Dodger karakterine hayat vermek üzere Disney şirketiyle görüştüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02
İkinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in erkek bebeği olacak Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı performansları ağızları açık bıraktı 5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi