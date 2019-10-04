Son Dakika Haberleri: Rita Ora Oliver Twist filminde rol alacak
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Rita Ora Oliver Twist filminde rol alacak

2 saat önce

Rita Ora'nın 'Oliver!' filmindeki Artful Dodger karakterine hayat vermek üzere Disney şirketiyle görüştüğü bildirildi.

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Rita Ora'nın 'Oliver!' filmindeki Artful Dodger karakterine hayat vermek üzere Disney şirketiyle görüştüğü bildirildi.

Rita Ora Oliver Twist filminde rol alacak

Rita Ora, Oliver, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 
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