Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı

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Robert De Niro\'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı
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Hollywood yıldızı Robert De Niro'nun bilinmeyen tutkusu ortaya çıktı. Woody Harrelson, ünlü oyuncunun New York'taki evinde tam 18 köpekle yaşadığını açıklarken, bazı köpeklerin De Niro'nun filminde de kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

Hollywood'un efsane isimlerinden Robert De Niro hakkında yakın arkadaşı Woody Harrelson'dan şaşırtan bir açıklama geldi. De Niro'nun New York'taki evini ziyaret ettiğini anlatan Harrelson, ünlü oyuncunun tam 18 köpekle yaşadığını söyledi.

WOODY HARRELSON DE NIRO'NUN EVİNİ ANLATTI

Sinema dünyasının sert karakterleriyle hafızalara kazınan Robert De Niro'nun kamera arkasındaki hayatına ilişkin bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Woody Harrelson, verdiği bir röportajda De Niro'nun New York'taki evine yaptığı ziyareti anlatırken karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı

KAPIDA 9 KÖPEK KARŞILADI

Harrelson'ın anlattığına göre eve gittiğinde kendisini kapıda tam 9 küçük köpek karşıladı. Ancak bunlar De Niro'nun sahip olduğu köpeklerin yalnızca yarısıydı.

Ünlü oyuncunun toplam 18 köpeği bulunduğunu açıklayan Harrelson, köpeklerin evin içinde oldukça özgür yaşadığını belirtti. De Niro'nun sinemadaki sert imajıyla evindeki bu hayatın oluşturduğu tezatın kendisini de şaşırttığını anlattı. 

Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı

KÖPEKLERİ FİLMİNDE BİLE ROL ALDI

Robert De Niro'nun köpek sevgisi yalnızca ev hayatıyla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncunun bazı köpekleri, 2025 yapımı The Alto Knights filminde De Niro ile birlikte kamera karşısına geçti.

Filmde De Niro'nun eşini canlandıran Debra Messing de daha önce çekimlerde kullanılan köpeklerin oyuncunun gerçek hayattaki evcil hayvanları olduğunu açıklamıştı.

HEPSİNİN ADINI BİLE BİLMİYOR

De Niro aslında yıllar önce verdiği bir röportajda evinde çok sayıda küçük köpek bulunduğunu söylemişti. Köpeklerinin sayısı nedeniyle hepsinin adını dahi bilmediğini anlatan yıldız oyuncu, o dönem sayının 10'dan fazla olduğunu belirtmişti.

Woody HarrelsonRobert De NiroHollywoodNew YorkSon Dakika

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SON DAKİKA: Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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