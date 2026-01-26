Rojava İçin Acil Yardım Çağrısı

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Rojava'ya insani yardımların ulaşması için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunarak, "Acil şekilde Kobani'ye yardım ulaştırılmasını istiyoruz. Tüm bunları yapabiliriz. Bu insani yardım koridoru bir an önce açılmalı. Sokaklardaki zorbalığa son verilmeli, Kürtlerin öfkesi kabartılmamalı. Bu kırılma derinleştirilmemeli. Biz DEM Parti olarak ateşkesin uzatılmasını son derece önemli buluyoruz. Bu süre zarfında mutabakatın hayata geçirilmesini sağlamak gerekiyor bunun için de tüm imkanlar kullanılmalı" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, bu hafta içerisinde partisinin Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyetin Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edeceğini bildirdi.

Görüşmelerin ana gündeminin, Suriye, Rojava ve siyaset kurumunun yapması gerekenler olacağını aktaran Doğan, partinin bir başka heyetinin de aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle görüşeceğini belirtti.

Ayşegül Doğan, "Bu ablukanın yarılması ve kuşatmanın dağıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu bir Kürtlük meselesi değil, insanlık meselesidir. Bu savaş ve barış arasındaki tercih meselesidir. Türkiye'de ne zaman iç barışa dönük bir arayış olsa, buna dair bir umut doğsa gerek Türkiye içinden gerek dışından her zaman müdahaleler oldu, provokasyon oldu, süreci bitirmeye dönük girişimler oldu. Bu yüzden Suriye'de bugün yaşananları, Rojava'daki kuşatmayı bunlardan bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Öncelikli olarak yapılması gereken, provokatif zemine çekmek değil Türkiye'yi. Aksine çözüm ve demokratik hak arayışına alan açmak" diye konuştu.

Kalıcı ateşkes ve demokratik bir Suriye talebiyle pek çok yürüyüş düzenlendiğini anlatan Doğan, bunların, Türkiye'yi provokatif bir zemine çekmek için değil, aksine bunu yapmak isteyenlere "dur" demek için yapıldığını söyledi. Ancak Suruç'tan İstanbul'a bu demokratik tepkilere, eylemlere izin verilmediğini, İstanbul'daki yürüyüşte milletvekili Celal Fırat'ın darp edildiğini ve bir geceyi hastanede gözetim altında geçirmek durumunda kaldığını kaydetti. Ayşegül Doğan, "Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz; bu kadar demokratik tepkileri böylesine orantısız güç kullanımıyla bu şekilde saldırarak, engellemeye çalışarak insanların öfkesini daha fazla kabartmayın, yapmanız gereken bu öfkenin, bu demokratik tepkinin nedenini anlamak. Türkiye böyle bir yola girmişken yapılması gereken budur. Aksi takdirde acı, kayıp Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

Provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimlerin sorumlu davranması gerektiğini söyleyen Doğan, dün Suriyeli bir Kürt'ün Mersin'de öldürüldüğünü belirterek, "Olay yerindeki kamera kayıtları incelenmiş, tanık beyanları dinlenmiş. Bunların hiçbiri yokken Mersin Valiliği açıklama yapıp soruşturma yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Bu doğru değil. Bu ülkeyi yönetenler olası provokasyonlara karşı tedbir almalıdır. Protesto hakkı yasal bir haktır. İnsanlar bu hakkı kullanıyor. Buna zorbalıkla yanıt vermek suçtur ve bu suçu işlemekten lütfen artık vazgeçin. Bunları yapmaya devam ederseniz zaten derin olan kırıkları daha da derinleştirirsiniz" dedi.

"Türkiye öncü olmalı"

Suriye'nin halen savaşın izlerini taşıdığını, yeni bir iç savaş denemesine izin vermemek gerektiğini vurgulayan Ayşegül Doğan, şöyle devam etti:

"DEM Parti olarak yaklaşımımız, sorunların diplomasi, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi. Bugüne kadar yapılan tüm anlaşmaların da gerekliliklerinin yerine getirilmesi için çabalıyoruz. Suriye'nin demokratik bir rejim olarak şekillenmesi gerektiğini söylüyoruz. Suriye'nin demokratik bir rejime kavuşana kadar özellikle Türkiye'nin sorumlu, yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söylüyoruz.

Demokratik Suriye rejiminin, Suriye'de yaşayan farklı kimlik ve inançların haklarını anayasal güvence ile tescil etmeli diyoruz. Özgürce, eşit koşullarda haklarının tanındığı bir ülke olmalı Suriye. Suriye'de bunların olabilmesi için de Türkiye öncü olmalı. Böyle bir misyon üstlenmeli. Askeri zihniyetle, silah tehdidiyle ya da güvenlikçi bir paradigmayla Suriye'de demokrasi, istikrar ve bağış sağlanamaz. Esas olan müzakere, diyalog ve diplomasidir. Bizim için de vazgeçilmez olan yaklaşım; tüm sorunlar için de budur.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, dün gece çok açık bir şekilde diyalog ve müzakerenin olması gerektiğini ifade etti. Biz de diyoruz ki Suriye'deki Kürt bölgesini soluksuz bırakan insanlık dışı kuşatma son bulmalı. Çocukların soğuktan ölmesine kimse duyarsız kalmamalı. Bu bir can meselesi. Eğer çocuklar donarak ölüyorsa biz siyasetçiler ne yapıyoruz. Endişe ile izlemek yetmez. Bunun yerine aktfi bir sorumluluk alarak insani yardım koridorun açılması için uğraşılmalı.

"Mutabakatın hayata geçirilmesini sağlamak gerekiyor"

Mürşitpınar Sınır Kapısı açılmalı. Ne bekleniyor? Nusaybin Sınır Kapısı da açılabilir. Acilen sınır kapılarının açılması için çağrıda bulunuyoruz ve acil şekilde Kobani'ye yardım ulaştırılmasını istiyoruz. Tüm bunları yapabiliriz. Bu insani yardım koridoru bir an önce açılmalı. Sokaklardaki zorbalığa son verilmeli, Kürtlerin öfkesi kabartılmamalı. Bu kırılma derinleştirilmemeli. Biz DEM Parti olarak ateşkesin uzatılmasını son derece önemli buluyoruz. Bu süre zarfında mutabakatın hayata geçirilmesini sağlamak gerekiyor bunun için de tüm imkanlar kullanılmalı. Zamana yayma, oyalama hesaplamaları yapılmamalı. Tüm taraflar ortak mutabakata uygun davranmalı. Sahada yine çatışma ya da yeniden silahların konuşması, bir iç savaş denemesi… Bunlara kesinlikle alan açılmamalı. Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli olur. Bu tehlikenin müsebbibi ya da ortağı olmamak gerekir. Bu insanlık tarihinin affetmeyeceği bir suç olur. Böyle bir suça ortaklık yerine bu suçu organize edenleri, isteyenleri boşa çıkarmak, diyalog ve müzakere kanallarını güçlendirmek gerekir. Kolaylaştırıcı ve garantör ülkeler de buna uygun bir şekilde hareket etmeli ve kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterilmeli."

"Saç örgüsünden neden korkuluyor?"

DEM Parti Sözcüsü Doğan, sokaklarda yalnızca haksız gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmadığını, bir de kadınların saç örgüsünden bir suç icat edilmeye çalışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kürtlüğün her türü suçtur diyorsunuz. Mesaj Kürtlere böyle ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürtler, yüzünü bugün Ankara'ya dönmüş olan Kürtler şu soruyu soruyor: Ankara Kürtlerin kazanımlarını böyle önemli bir tarihsel kırılma anında bir tehdit olarak mı kabul edecek, yoksa kendi kazanımı olarak mı görecek? Bu sorunun yanıtını vermenin ve bu kararı stratejik bir şekilde vermenin zamanı. Bizim isteğimiz, bu sorunun yanıtının stratejik bir şekilde demokratik bir çözümden yana verilmesi, kazanımların korunması için Ankara'nın sorumluluk üstlenmesidir. Buna hemen Mürşitpınar'ı açarak başlayabiliriz. Bunun için hemen haksız gözaltı ve tutuklamalara son vererek somut bir emare ortaya koyabiliriz. Bu demokratik tepkileri yasaklamak, onlardan korkmak, saçını ördüğü için insanları gözaltına alıp açığa almak yerine, kesilen saç örgüsüne karşı gösterilen tepkinin ve direnişin hangi karanlık zihniyete gösterildiğini anlamaya çalışmak gerekir. O zihniyet Türkiye'nin sınır komşusu olduğunda biz bunları o gün söylemiştik demek istemiyoruz. Onların sonuçlarını yaşamak istemiyoruz. Hepimizin güvenliği, hepimizin özgürlüğü, hepimizin yaşam hakkı bu stratejik yan yana gelişten geçiyor. Bu saç örgüsünden neden korkuluyor biliyor musunuz? Çünkü o karanlığa karşı aydınlığa doğru direnişin gücü biliniyor. Bunun o gün de yenildiği, bugün de yenileceği gayet iyi biliniyor."

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Doğan, "AK Parti ve MHP'den bir görüşme talebiniz oldu mu?" sorusu üzerine, şu anda bir görüşme talebinde bulunmadıklarını söyledi.