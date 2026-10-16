RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye "Fon" cezası - Son Dakika
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RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye "Fon" cezası

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RTÜK\'ten Sözcü TV ve KOZA TV\'ye "Fon" cezası
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), fon soruşturmasıyla ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

Kurul, Sözcü TV'de 7 Ekim'de Serap Belovacıklı'nın sunumu ve gazeteci Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, İsmail Saymaz ve Saygı Öztürk'ün konuk olarak katıldığı "Gazeteci Masası" ile 8 Ekim'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu "Bir Saat" programındaki yayın ihlallerini ele aldı.

SAYMAZ'IN BAKAN BOLAT İDDİASI

Söz konusu programlarda konuklardan İsmail Saymaz'ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın belirli bir finansal yapının VIP üyeleri arasında bulunduğu, bazı şirketlerin söz konusu fonun değerinin artırılması sürecinde rol oynadığı ve Bakan'ın fona erken aşamada yatırım yapan kişilerden biri olduğunu iddia ettiği, bir gün sonraki yayında ise sunucu Damla Doğan Tuncel'in, bir etkinlikteki fotoğraf karesi üzerinden "girift ilişkiler" diyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ithamlarda bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Sözcü TV'nin söz konusu programlarda bakanlar ve hükümet yetkilileri ile ilgili izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını engellediğini tespit eden Üst Kurul'un, Sözcü TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hükmü ihlal etmekten idari para cezasının verildiği bildirildi.

KOZA TV'DE YAYIN İHLALLERİ

KOZA TV'de 8 Ekim'de yayınlanan moderatörlüğünü Evren Özalkuş'un yaptığı "Gün İzi" ve moderatörlüğünü Sorel Dağıstanlı'nın yaptığı "Günün Sonunda" isimli programlardaki yayın ihlallerinin Üst Kurul'da değerlendirildiği belirtildi.

Fon soruşturmasıyla ilgili programda dile getirilen "Örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu, dâhil olduğu bir vurgundan bahsediyoruz" ifadelerinin belirli bir siyasi kesimin bütün mensuplarını ağır suç isnatlarıyla ilişkilendirdiği, söz konusu iddiaların kesinlik içeren ifadelerle aktarıldığı ve sunucunun da bu iddiaların kaynağını bile sormadığının tespit edildiği aktarıldı.

Bu nedenle KOZA TV'ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.

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