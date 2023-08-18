Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti

ŞANLIURFA'da, ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan Mustafa M.nin silahı ateş aldı, mermi cinsel organına isabet etti.

Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabancayı kemerine takaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu.Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.'nin cinsel organından yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.'nin tedavisine başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.