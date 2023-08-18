Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti - Son Dakika

Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti

Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti
Son Güncelleme: 18.08.2023 20:10

Şanlıurfa'da, ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan Mustafa M.'nin silahı kazara ateş aldı ve mermi cinsel organına isabet etti. Olay sonucunda yaralanan Mustafa M., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan Mustafa M.nin silahı ateş aldı, mermi cinsel organına isabet etti.

Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabancayı kemerine takaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu.Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.'nin cinsel organından yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.'nin tedavisine başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ruhsatsız Tabanca Kazası: Silah Ateş Alarak Cinsel Organına İsabet Etti - Son Dakika
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