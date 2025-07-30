Rusya\'da 8.8\'lik deprem dünyanın en büyük 6. depremi oldu

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya, Çin, Japonya, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılırken dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği bildirildi. İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaşırken Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi.

RUSYA DEPREMİ TARİHE GEÇTİ

Rusya'nın doğusunda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem dünyanın en büyük depremleri listesinde 6'ncı sırada yer aldı. Dünyanın en büyük depremleri sıralaması şöyle:

1- 1960 Şili: M9.5

Depremde yaklaşık bin 655 kişi hayatını kaybetti. 20. yüzyılın ve modern sismolojinin ölçebildiği en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 10 dakika süren sarsıntı sonrası oluşan tsunami, Şili kıyılarını, Hawaii'yi, Japonya'yı ve Filipinler'i vurdu. 2 milyon kişi evsiz kaldı.

2- 1964 Alaska: M9.2

Depremde 131 kişi hayatını kaybetti. ABD tarihinin en büyük depremi olarak bilinir. Good Friday (Kutsal Cuma) depremi olarak da anılır. Alaska'nın birçok kentinde büyük yıkıma yol açtı. Tsunami nedeniyle California ve Oregon sahillerinde de can kaybı yaşandı.

3- 2011 Japonya: M9.1

Depremde 19 bin 759 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından gelen dev tsunami, Japonya'nın kuzeydoğusunu harabeye çevirdi. Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan sızıntı, dünyanın dikkatini nükleer güvenliğe çevirdi. 2.500'den fazla kişi ise hâlâ kayıp.

4- 2004 Endonezya: M9.1

Depremde 227 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 21. yüzyılın en ölümcül depremi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen sarsıntı, Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Hindistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkeyi etkileyen dev bir tsunamiye yol açtı.

5- 1952 Rusya: M9.0

Depremde yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Sovyetler Birliği döneminde kayıtlara geçen en güçlü deprem. Büyük bir tsunami oluşturdu ve özellikle Kuril Adaları'nda yıkıma neden oldu. Dalgalar, Hawaii kıyılarına kadar ulaştı.

6- 2025 Rusya: M8.8

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem, Pasifik genelinde tsunami uyarılarına yol açtı. Japonya, Hawaii ve ABD Batı Kıyısı'nda önlem amaçlı tahliyeler yapıldı. Gelişmiş erken uyarı sistemleri sayesinde can kaybı önlendi.

7- 1906 Ekvador: M8.8

Depremde yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. Ekvador ve Kolombiya kıyılarını etkileyen bu büyük deprem, ardından gelen tsunamiyle Panama, Kosta Rika ve Hawaii'de de hissedildi.

8- 1965 Alaska: M8.7,

Can kaybına yönelik net bir sayı yok. Aleut Adaları açıklarında gerçekleşen deprem, büyük bir tsunamiye neden oldu. Tsunami, Hawaii'ye kadar ulaştı. Bölge seyrek yerleşimli olduğundan can kaybı sınırlı kaldı.

9- 1950 Hindistan: M8.6

Tibet'te 15 Ağustos 1950'de yaşanan 8.6 büyüklüğündeki depremde en az bin 500 kişi öldü. Çin ve Hindistan'da birçok şehri de etkileyen deprem, heyelanlara yol açtı. Bunun sonucunda yüzlerce yapı zarar gördü.

10- 2012 Endonezya: M8.6

Depremde bin 300 kişi hayatını kaybetti. Bu sarsıntı 2004 felaketinden yalnızca üç ay sonra meydana geldi. Endonezya'nın Nias ve Simeulue adalarında büyük yıkım yaşandı. Bölge halkı, hâlihazırda afet sonrası toparlanma sürecindeyken bir kez daha sarsıldı.

1952'DEN BU YANA EN BÜYÜK DEPREM

Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin 1952'den bu yana bölgede meydana gelen en şiddetli deprem olduğu belirlendi. Uzmanlar artçı sarsıntıların 7.5'e kadar çıkması bekleniyor.